Neymar, marele ABSENT al celui mai bun 'prim 11' din ultimii 10 ani! Cum arata Echipa Deceniului 2011-2020! Real Madrid da cei mai multi jucatori

Institutul pentru Istorie si Statistica a Fotbalului a stabilit Echipa Deceniului 2011-2020.

IFFHS i-a inclus in cel mai bun 11 al ultimilor 10 ani pe Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio Ramos, Manuel Neuer si Robert Lewandowski.

In total, 4 jucatori de la Real Madrid au aparut in Echipa Deceniului 2011-2020, 'galacticii' reusind sa castige de 4 ori titlul de campioana a Europei in aceasta perioada, in 2014, 2016, 2017 si 2018.

Bayern Munchen, castigatoarea en-titre a trofeului Champions League, da 3 fotbalisti in cea mai buna echipa a ultimului deceniu, fiind vorba despre Manuel Neuer, Philipp Lahm si Robert Lewandowski.

Iata care este Echipa Deceniului 2011-2020: Neuer - Lahm, Ramos, Van Dijk, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Lewandowski, Ronaldo.

Marele absent al primului 11 este Neymar, care nu a fost selectionat decat in cea mai buna echipa din America de Sud a ultimilor 10 ani, alaturi de brazilienii Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva, Marcelo si Casemiro, de Paolo Guerrero (Peru) si de Lionel Messi, Javier Mascherano, Angel Di Maria si Sergio Aguero (Argentina).