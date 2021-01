Simona Halep a aflat cu cine se va duela in primul meci OFICIAL al anului | Traseul virtual catre titlu in turneul WTA 500 de la Melbourne

Din articol Traseul virtual al Simonei Halep la turneul WTA 500 de la Melbourne

Simona Halep a aflat cu cine va juca primul meci oficial al sezonului 2021.

Simona Halep a aflat cine va fi adversara pe care o va infrunta in prima partida oficiala a sezonului 2021. In 16-imile turneului WTA 500 Gippsland, numarul 2 WTA va primi replica invingatoarei meciului dintre Whitney Osuigwe (18 ani, 162 WTA) si Anastasia Potapova (19 ani, 101 WTA). Pana in prezent, niciuna dintre cele doua tenismene nu s-a mai intalnit cu Simona Halep in circuitul WTA.

In calitate de favorita numarul 1 la castigarea competitiei, Simona Halep va avea patru meciuri de castigat pana la finala pe care ar putea sa o dispute in compania japonezei Naomi Osaka (cap de serie numar 2) ori a Elinei Svitolina (a treia favorita).

Traseul virtual al Simonei Halep la turneul WTA 500 de la Melbourne



16-imi: Anastasia Potapova / Whitney Osuigwe

Optimi: Laura Siegemund / Zarina Diyas / Destanee Aiava / Chloe Paquet

Sferturi: Iga Swiatek / Ekaterina Alexandrova

Semifinale: Aryna Sabalenka / Karolina Muchova

Finala: Naomi Osaka / Elina Svitolina / Johanna Konta

In drumul sau spre finala, Simona Halep s-ar putea duela cu Iga Swiatek (17 WTA) in sferturi, iar in semifinale cu Aryna Sabalenka (7 WTA). Meciul din optimi anunta pentru campioana en-titre de la Wimbledon o oponenta mai accesibila, urmand a fi una dintre Paquet / Aiava / Diyas / Siegemund.

Premiile totale ale turneului Gippsland ajung la suma de $447,620. Intrecerea fixata pentru saptamana 31 ianuarie - 7 februarie serveste ca incalzire pentru primul turneu de mare slem al anului, Australian Open, fixat sa aiba loc in perioada 8-21 februarie.

Main Draws singles for the Gippsland Trophy and Yarra Valley Classic. Main Draw begins Sunday AEDT. pic.twitter.com/sRpwVFjHH3 — WTA Insider (@WTA_insider) January 29, 2021