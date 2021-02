EXCLUSIV | Solutia la care pot apela dinamovistii pentru a obtine licenta! "Se poate face o amanare a platii!" 

Dinamo trebuie sa achite datorii de 800.000 de euro pana in martie pentru a obtine licenta pentru sezonul viitor.

In aceasta dimineata, Ioan Marginean a vorbit la Pro X despre situatia de la club si a spus ca dinamovistii pot obtine o amanare a platii datoriilor, lucru care i-ar ajuta sa obtina licenta pentru sezonul urmator al Ligii 1.

"Problema e ca investitorul a dat mari semne de oboseala. Nu a mai dat bani, s-au facut acele transferuri pe salarii exorbitante, iar eu cu Talnar a facut un pas inapoi pentru ca ne gandeam ca vom fi consultati cu privire la transferurile astea.

Am avut o intalnire cu Cortacero la Cornel Dinu acasa in care i-am spus ce inseamna Dinamo, cautam terenuri unde sa se construiasca Academia... Eu am fost incantat, lucrurile sunau foarte bine, dar bugetul e ceva ce ii depaseste pe oameni.

Referitor la licenta, se poate face o amanare la plata. Suntem o tara latina si inventiva. Ce spune regulamentul? Sa nu ai datorii, da? La stat, la angajati si la terti, e clar. Dar poti sa faci o intelegere de comun acord intre cele doua parti si sa ajungi la o amanare de plata. De exemplu, intre Contra si club, jucatori si club. Se poate spune ca li se vor da bani din primele drepturi de televizare care intra.

Problema de acum este ca mai e o inginerie. Daca eu am un proces cu unul dintre jucatori sau din angajati, se considera ca imi apar sansele. Daca ai un proces pe rol, poti sa mai amani. Se spune ca nu te intelegi cu un om, nu vreau sa mai amane sau sa lase din bani. Cu eleganta, cu un discurs bun, se mai poate amana", a declarat Ioan marginean la Ora exacta in sport.