Suedezu' N-A VAZUT-O! :)) Ratarea care va face inconjurul lumii! Ce a facut dinamovistul Morsay in 6 metri, cu toata poarta goala in fata

Jonathan Morsay a intrat in minutul 79 la Dinamo 0-0 Sepsi.

Suedezul imprumutat de la Chievo i-a luat locul lui Nemec, accidentat.

Morsay putea sa aiba impact instant in cariera sa de jucator la Dinamo. In minutul 85, s-a trezit singur, cu toata poarta goala in fata, la numai 6 metri de linie! N-a reusit sa loveasca, insa, mingea! Dupa un corner de pe partea dreapta, mingea a fost deviata de Aganovic spre propria poarta, dar bara l-a salvat incredibil pe Niczuly. Balonul a sarit insa perfect pentru Morsay, care nu trebuia decat s-o nimereasca pentru a schima tabela. N-a reusit. Fotbalistul de 23 de ani a dat pe langa minge si a lasat-o pe Sepsi sa plece cu un punct din Stefan cel Mare.

Jonathan Morsay e imprumutat la Dinamo pana la finalul sezonului. Fotbalistul de atac a debutat pentru 'caini' in jocul de Cupa cu FCSB, cand a prins o repriza in teren. I-a luat locul inca din primul minut al partii secunde a jocului lui Gueye.