EXCLUSIV: Reactia lui Ongenda in scandalul momentului! A refuzat SUPER oferte pentru Botosani, dar acum cere sa plece! Dezvaluiri de ultima ora

Ongenda are o propunere concreta de la Chievo.

Echipa din Serie B vrea sa-si refaca echipa in jurul starului francez. Chievo a retrogradat la finalul sezonului trecut din Serie A, dar n-are de gand sa ramana mai mult de un an in liga a doua.

Antrenorul Botosaniului, Marius Croitoru, s-a suparat atat pe Ongenda, cat si pe agentii sai. Crede ca fostul star de la PSG nu respecta clubul care l-a readus in forma dupa doi ani teribili pentru el. Ongenda se apara. Spune ca a refuzat Grecia, Turcia si Rusia in aceasta vara, dar ca nu poate sa-i spuna 'nu' si lui Chievo.

"Vreau sa plec pentru ca simt ca e timpul sa merg mai sus. Ii multumesc mult lui Marius Croitoru, presedintelui Iftime si tuturor celor de la Botosani care m-au primit ca pe un fiu. Agentii mei au fost si sunt recunoscatori fata de de ei. Vor continua sa ajute clubul daca Botosaniul va dori asta. Dar e timpul sa accept oportunitatea care mi se ofera. Am refuzat sa merg in Grecia, Turcia si Rusia, dar as vrea sa ma duc in Italia. Botosaniul va fi mereu in inima mea. Sper ca Botosaniul sa ajunga la o intelegere cu Chievo", a spus Ongenda pentru www.sport.ro.

Chievo e deschisa la negocieri. Ia in calcul si sa-i ofere jucatori la schimb Botosaniului doar ca sa-l aiba pe Ongenda cat mai repede.



"Hervin respecta pe toata lumea, dar simte ca e momentul sa faca pasul mai sus. Nu vrem sa ne certam cu nimeni, vrem doar sa gasim calea pentru o intelegere. Le va fi mereu recunoscator celor de la Botosani. El are insa nevoie de o provocare mai mare ca sa poata creste. Sotia lui e insarcinata, Hervin vrea sa fie alaturi de ea cat de mult posibil. Nu incearca sa puna presiune, pur si simplu simte ca e mai bine pentru el din toate punctele de vedere sa plece acum la Chievo", a comentat pentru www.sport.ro agentul Daniele Pinna.