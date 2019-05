Oferte din Italia si Belgia pentru 'diamantul' Ongenda! Raspunsul dat de FC Botosani

Ongenda are oferte clare din strainatate, dar va continua la FC Botosani, promite patronul Iftime.

Moldovenii au primit doua propuneri clare pentru fotbalistul de 23 de ani. Crescut de PSG si vazut drept o mare speranta in Franta cu cativa ani in urma, Ongenda n-a confirmat. Sezonul petrecut la Botosani a fost cel mai consistent din cariera sa: a prins 36 de meciuri, in care a marcat de 3 ori si a oferit 5 pase decisive.

"Ongenda va ramane la Botosani si sezonul viitor. Am avut o oferta concreta pentru el, din Italia, dar nu se ridica la cerintele noastre. Nici el nu-si doreste sa plece acum. Cred ca mai are nevoie sa stea un sezon la Botosani, asa poate sa ajunga la o forma foarte buna. La anul va continua cu noi", a spus Iftime pentru PRO Sport. Oficialul Botosaniului a confirmat si oferta primita pentru Ongenda din Belgia.