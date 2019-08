ULTIMA ORA | L'Equipe: Ongenda a batut palma cu o echipa din Italia, Botosaniul nu vrea sa-l lase sa plece pentru suma propusa!

Hervin Ongenda (24 de ani), mijlocasul lui FC Botosani, trecut pe la PSG, s-a inteles cu o echipa din Italia. Valeriu Iftime nu e de acord cu suma propusa de italieni.

Mijlocasul francez Hervin Ongenda (24 de ani) are un acord verbal cu echipa italiana Chievo Verona, din Serie B, dar este blocat in acest moment de FC Botosani. Seful clubului moldav, Valeriu Iftime, nu e multumit de suma propusa de italieni.

Potrivit cotidianului francez L'Equipe, Ongenda si-a dat acordul sa mearga la Chievo, insa asteapta un semn din partea sefilor Botosaniului. El spera ca Valeriu Iftime sa se lase induplecat si sa-i dea drumul in Italia.

Sursa citata noteaza ca italienii de la Chievo ii propun Botosaniului si un procent dintr-un viitor transfer pentru a-l convinge pe Iftime sa-l lase pe Ongenda in Serie B.

2 goluri in 5 meciuri are Ongenda in acest sezon al Ligii 1.