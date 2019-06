Ongenda ramane in Liga 1! Francezul care a jucat cu Ibrahimovic la PSG a semnat pana in 2022: "Asta a jucat la PSG! Niciun jucator roman nu poate sa dea macar Buna Ziua acolo!"

Atacantul francez Hervin Ongenda (23 de ani) va juca in Liga 1 pana in 2022. El si-a prelungit contractul cu FC Botosani.

Hervin Ongenda, jucator care a evoluat in tricoul lui Paris Saint Germain, este fotbalistul Botosaniului pentru inca trei sezoane. El a semnat un contract valabil pana in vara anului 2022, anunta patronul clubului moldovean, Valeriu Iftime.

Iftime este bucuros ca a reusit sa-l convinga pe Ongenda sa ramana in Romania si spune ca "asta nu doar ca a jucat la PSG, ci i-a dat pase lui Ibrahimovic si a dat goluri pe acolo".



"Niciun jucator roman nu poate sa se duca la PSG si sa dea macar Buna Ziua", crede Iftime.

Valeriu Iftime: "L-am ajutat cu niste probleme, iar el a decis sa ramana"



Ongenda a jucat in 37 de meciuri pentru FC Botosani si a marcat de 3 ori. El a sosit in Romania de la Real Murcia, din Spania.

"Ongenda trebuie sa joace in spatele varfului. Trebuie sa-i fac loc acolo obligatoriu. Nu stiu daca e marele meu pariu, dar eu cred ca este un fotbalist care poate mult mai mult. Va rog sa-mi spuneti un roman care poate intra in vestiarul lui PSG. Macar sa intre si sa spuna buna ziua! Asta a jucat, i-a dat pase lui Ibrahimovic, a dat goluri. Uita fotbalul?! Are nevoie de educatie, are o familie, tot felul de probleme. Toate vin din pregatirea psihologica si ne ocupam de asta. L-am ajutat cu niste probleme financiare. El a inteles si are maxima incredere in noi. A mai semnat pe doi ani. Ongenda este inca trei ani jucatorul Botosaniului. Eu cred ca va pleca de la noi pe niste milioane bune", a spus Iftime, potrivit ProSport.