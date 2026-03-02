Rapid s-a impus cu 2-1 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda 29 a Superligii, care s-a jucat pe arena ialomițenilor.

Giuleștenii au marcat prin Daniel Paraschiv (24') și Alex Dobre (67'), în timp ce echipa lui Claudiu Niculescu a înscris prin Albu (57').

Alex Dobre, după ce a fost întrebat despre echipa națională: „Îmi doresc din suflet”

Aripa dreapta de la Rapid a fost mulțumit de prestația sa și a subliniat faptul că golul marcat în această seară îl ajută să iasă din pasa proastă pe care a traversat-o în ultima perioadă.

Alex Dobre a fost întrebat și despre echipa națională, iar fotbalistul giuleștenilor nu a ascuns faptul că și-ar dori să fie pe teren pentru meciul cu Turcia de la finalul lunii martie.

„Mă bucur enorm pentru ceea ce am reușit în această seară, a fost un meci bun, ar fi trebuit să controlăm mai mult finalul, dar o să lucrăm la asta. Sper din suflet ca la meciul cu Craiova să fim în cea mai bună formă ca să obținem cele trei puncte.

Sunt genul de meciuri pentru care trăiești, pe care le aștepți cu entuziasm, și atât eu, cât și colegii mei așteptăm suporterii în număr

Ne-am dorit să legăm această victorie cu victoria cu Dinamo și sperăm facem asta și cu Craiova.

Este strâns, sperăm din suflet să obținem o victorie și să ne apropiem la un punct de Universitatea Craiova.

Este foarte important că am marcat, am trecut printre-o perioadă mai proastă, sunt și eu om și mă ajută acest gol. Mă bucur că am făcut un meci bun și cred că este un exemplu că atât timp cât nu renunți vin lucruri frumoase către tine.

(n.r. crezi că Mircea Lucescu te va convoca pentru meciul cu Turcia?) În momentul de față sunt concertat pe performanțele pe care le am la club, iar dacă prestațiile mele vor fi apreciate de selecționer îmi doresc din suflet să ajut echipa națională cu ce pot.

Suntem acolo, suntem la un punctaj strâns, ne așteptăm la un play-off strâns.

Nu este treaba ce se întâmplă la FCSB, treaba este Rapidul, iar eu sper să facem un play-off bun și la final să fim campioni.”, a spus Alex Dobre.

În urma acestei victorii, Rapid a urcat pe locul doi în clasamentul Superligii și s-a apropiat din nou la patru puncte de liderul Universitatea Craiova.