"Nu inteleg, de ce faceti asta?!" Jucatorul venit de langa Zlatan si Cavani, folosit pe pozitia GRESITA in Romania! De ce a DISPARUT Ongenda de la Botosani

Botosaniul visa la o super lovitura cu Ongenda in vara.

Francezul crescut la PSG era vazut drept o mare speranta chiar pentru nationala Frantei cand juca langa Zlatan si Cavani. N-a atins insa niciodata nivelul asteptat. La inceputul sezonului, Ongenda a semnat cu Botosani ca jucator liber. I-a incantat pe moldoveni. Patronul Iftime era sigur ca il va vinde pe bani buni dupa numai un sezon in tricoul. In ultimele luni, nivelul performantelor sale a scazut insa.

Italianul Daniele Pinna, agentul sau, spune ca Ongenda e folosit pe pozitia gresita de antrenorul Ciobotariu.

"Nu inteleg un lucru: el e al doilea varf, un numar 10, de la 15 ani! Nu e obisnuit sa joace in banda. Nu e nici macar la 50% din potential. A jucat numar 10 la PSG si a fost un fenomen, asa cum s-a intamplat si in Romania cand juca in acea pozitie. Nu inteleg de ce il pun in banda", a spus Pinna pentru www.sport.ro.