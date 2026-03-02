Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul „1 Mai” din Slobozia luni seară în cadrul etapei #29 din Superliga României.

Giuleștenii au deschis scorul prin Daniel Paraschiv (24) și aveau să intre cu avantaj minim la pauză.

Gazdele înscriau prin Cristian Albu în minutul 57, dar Rapid a închis tabela 10 minute mai târziu prin Alex Dobre.

Cum arată Superliga României la finalul etapei #29

În urma acestei runde, Universitatea Craiova conduce clasamentul cu 59 de puncte, urmată de Rapid (55) și Dinamo (52).

Pe locul 4 se află U Cluj, cu 51 de puncte, pe 5 este CFR Cluj, cu 50, iar ultimul loc de play-off a fost adjudecat de FC Argeș, cu 49.

Pe locul șapte se află FCSB cu 46 de puncte, iar sub campioana en-titre sunt FC Botoșani și UTA Arad, ambele cu 42.

Oțelul este e 10 cu 41 de puncte, Farul e pe 11 cu 37, iar locurile 12 și 13 sunt ocupate de Petrolul Ploiești și Csikszereda, ambele cu 29.

Ultimele trei poziții le revin Unirii Slobozia (24), FC Hermannstadt (20) și Metaloglobus București (11).