Cu cele trei puncte obținute, Rapid își consolidează poziția pe a doua treaptă a podiumului la finalul sezonului regulat și poate lupta cu șanse reale la titlu.

Daniel Paraschiv: ”Fiecare echipă va avea șansa ei la titlu!”

Giuleștenii au deschis scorul în minutul 24 prin Daniel Paraschiv, iar Alex Dobre a marcat golul victoriei în minutul 67. Pentru echipa antrenată de Claudiu Niculescu a înscris fostul rapidist Alexandru Albu.

La finalul meciului, Paraschiv a mărturisit că a greșit la golul primit din partea lui Albu, însă s-a declarat mulțumit de faptul că echipa a reușit să obțină cele trei puncte. Totodată, Paraschiv a analizat lupta la titlu și a transmis că toate echipele din play-off vor avea șansa lor la câștigarea trofeului.

”Cred că puteam să ne distanțăm mai devreme, să evităm acel gol. Aș zice că e vina mea. Mă bucur că m-au scos colegii. Am evoluat bine, am avut un joc destul de bun, am avut șimomente mai slabe. Important e că am reușit să ne consolidăm a doua poziție. Toți jucătorii simțeam că putem înscrie. Nu am venit să ne mulțumim cu 1-0, ci să marcăm cât putem.

Eu zic că important e să nu fie așteptări de la un singur jucător, titlurile se câștigă în echipă. Cine nu și-ar dori să marcheze la fiecare meci? Și eu îmi propun să ajut cu gol sau cu alte lucruri, iar colegii să nu simtă că sunt în plus pe teren.

Cred că suntem printre cele mai bune echipe. Și Dinamo a arătat lucruri bune, va fi o bătălie între mai multe echipe. Va fi o distanță relativ mică, se poate întâmpla orice. Fiecare echipă va avea șansa ei”, a spus Daniel Paraschiv la flash-interviu.

Clasamentul din Superliga României