EXCLUSIV | Situatia devine dramatica la Dinamo! Fotbalistii ameninta ca vor depune memorii la FIFA, iar clubul poate fi AMENDAT de TAS! Detalii de ULTIMA ORA

Problemele de la Dinamo se acutizeaza!

UPDATE 16:40 Sursele www.sport.ro informeaza ca mai multi jucatori au trimis notificari clubului pentr a-si prima banii, iar in cazul in care nu se va intampla acest lucru, vor merge la FIFA pentru a rezolva litigiile.

Mai mult decat atat, din cauza datoriilor pe care le are la o parte din fostii fotbalisti, clubul din Stefan cel Mare ar putea primi si o amenda de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Din cauza problemelor financiare mari cu care se confrunta Dinamo, mai multi angajati vor parasi clubul dupa meciul de vineri cu FC Voluntari.

Potrivit surselor www.sport.ro, situatia este ingrijoratoare. Inca nu au intrat banii la Dinamo, iar jucatorii vor mai astepta pana in decembrie, iar apoi vor merge la FIFA.

Cosmin Contra a renuntat la clauza de 300.000 de euro pe care spaniolii trebuiau sa o plateasca. Singura conditie pe care o pune antrenorul este ca el si staff-ul sau sa isi primeasca salariile pentru lunile in care au muncit la club.

Contra cere ca garantia sa fie drepturile de televizare, insa spaniolii nu sunt de acord. Ultima transa de bani din drepturile TV ar trebui sa intre la mijlocul lunii decembrie.

Practic, toti cei din lot si din staff sunt legati de acesti investitori spanioli, iar datoriile cresc cu fiecare zi care trece. In prezent clubul are datorii importante la furnizori, la testele pentru Covid-19, la medicamente, mancare si altele.

Faptul ca banii ar fi trebuit sa intre in aceste zile a fost prezentat ca o ultima promisiune a spaniolilor care au aratat si o hartie de la banca in acest sens. Documentul ar fi trebuit sa dovedeasca faptul ca tranzactia se va face, insa se pare ca cei 400.000 de euro trimisi in saptamanile trecute ar fi blocati in continuare la banca, iar dinamovistii nu au primit niciun ban.