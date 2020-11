Contra, la Dinamo cel putin pana sambata dimineata! "Nu sunt probleme doar cu salariile! Au promis multe si au mintit!" Noi dezvaluiri ale antrenorului

Cosmin Contra a facut noi dezvaluiri despre situatia de la Dinamo.

Antrenorul a declarat ca nu se astepta ca situatia sa degenereze atat de repede. Contra a spus ca va pleca de la echipa in conditiile in care ambele parti isi doresc acest lucru, insa nu o va face inainte de meciul cu FC Voluntari.

”E clar ca nu am venit la Dinamo crezand ca se va intampla asa ceva. Mai ales ca proiectul era diferit fata de ce se intampla acum. Din pacate, lucrurile au degenerat rapid, au fost multe promisiuni ca se vor rezolva problemele si nu ma refer doar la salarii. Tot acest negativism face ca lucrurile sa nu functioneze bine, coroborat si cu rezultatele la nivel sportiv, face ca situatia sa fie dramatica. Noi nu avem ce face decat sa ne facem treaba in continuare.

In principiu, voi sta pe banca la meciul cu FC Voluntari. Am avut o discutie dupa meciul cu Astra, ambele parti ne dorim incetarea colaborarii, dar sunt anumite lucruri care trebuie sa se intample. Depinde doar de club in momentul de fata", a declarat Cosmin Contra, potrivit Telekom Sport.

Tehnicianul a vorbit si despre promisiunile pe care le-au facut spaniolii si care nu au fost respectate.

"Pana in momentul de fata, ei au mintit. Nu i-am cunoscut, cu exceptia lui Juan Melero in care am avut si mare incredere. L-am intrebat de trei ori cand negociam daca acesti oameni sunt de incredere. Mi-a zis de trei ori ca da. El a avut incredere in Cortacero. Nu stiu cine e in spatele lui. Un fond de investitii din cate am inteles eu.

S-au promis multi bani, 10 milioane in primul an, baza de antrenamente de 2 milioane de euro, imbunatatirea infrastructurii la Saftica, platile la zi... Toate astea s-au promis cand am discutat despre acest proiect. Am avut un video call cu Cortacero, Collado si Melero si am vorbit despre toate lucrurile astea. Au fost foarte convingatori.



Contactul meu cu Dinamo l-am negociat cu Melero, care apoi a disparut din peisaj. Eu am aflat dupa trei saptamani ca Melero nu a mai fost sunat de Cortacero, nu a mai fost bagat in seama. Eu am venit in august, dupa trei saptamani am aflat ca nu mai face parte din proiect. Stiu ca este un om serios, dar nu mai facea parte din proiect. Mi-a confirmat si el ca este dezamagit de Cortacero, de felul cum s-a comportat cu el", a adaugat antrenorul din Stefan cel Mare.

Meciul dintre Dinamo si FC Voluntari este programat vineri, de la ora 20:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.