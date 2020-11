Capitanul Ante Puljic a rabufnit! "Nu mai exista incredere! Dinamo nu mai are din ce sa supravietuiasca!" Cum ar putea fi salvat clubul

Dinamo se afla intr-o situatie dramatica, iar jucatorii sunt nemultumiti de promisiunile nerespectate ale investitorilor spanioli.

Capitanul echipei, Ante Puljic, a vorbit despre ceea ce se intampla la club, declarand ca Dinamo are nevoie urgent de bani pentru a supravietui.

"Am vorbit de 3-4 ori, suntem suparati ca ni se promite ceva si ramanem doar la promisiuni. Intelegem ca echipa e intr-o situatie critica, dar nu mai promite! Suntem si noi fiinte umane, avem familii, e deranjant sa te amageasca.

Pana la urma, nu e vorba doar de salariile jucatorilor, ci si de ale oamenilor de la Saftica, de la club, de viata clubului. Sa ne intelegem: nu inseamna ca daca ni se plateste noua acum un salariu, se rezolva ca prin farmec toate problemele la Dinamo. Viata clubului este in balanta in aceste zile, in aceste saptamani.

Nu se rezolva cu un salariu, trebuie urgent investite 2-3 milioane de euro in club. Nu sa aiba jucatorii bani, sa aiba Dinamo din ce supravietui! Este inadmisibil sa nu stim ce se va intampla maine.

Chiar nu e de gluma! Jucatorii noi nu au primit nici macar un euro de cand au sosit la Dinamo. Unii si-au adus familiile aici, au cheltuit bani sa inchirieze apartamente, sa aiba ce pune pe masa, e o situatie dramatica. Sa nu credeti ca suntem disperati dupa bani sau ca doar asta avem in cap, insa este o stare agonizanta si, mai ales, nu mai exista incredere", a declarat Ante Puljic, potrivit GSP.

"Solutia e insolventa"



Potrivit lui Andrei Gerea, membru elite in programul DDB, singura salvare a lui Dinamo in acest moment este intrarea in insolventa, insa daca spaniolii vor face datorii catre stat, clubul va risca falimentul.

"Ar putea fi o sansa sa scapam de acesti spanioli, sa scapam de cheltuielile nejustificate si sa intram in insolventa. In insolventa nu mai ai voie sa mai dai rateuri, sa mai tragi tepe ca pana acum, trebuie platite salariile.

Solutia e insolventa, dar sa intri in insolventa cu Cortacero actionar... Urmeaza o luna, doua, cu datorii la stat si apoi falimentul. Fara un aport de capital, Dinamo nu mai poate exista, nu mai poate merge mai departe.

Nu vrem sa ne lasam, sa ne dam batuti. Am fi dispusi, daca Cortacero se retrage, sa incercam o insolventa", a spus Andrei Gerea, conform Digi Sport.