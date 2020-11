Moment INCREDIBIL! Jucatorii lui Dinamo nu se mai suporta intre ei! Ante Puljic i-a fracturat un deget la antrenamente colegului Andrei Radu

Dupa ce au aparut tensiuni intre conducerea lui Dinamo si Cosmin Contra, totul s-a extins si la jucatori.

Jucatorii sunt neplatiti de aproximativ 3 luni, iar in urma cu cateva saptamani cativa dintre ei au declarat ca nu mai cred nimic pana cand banii nu vor intra in cont. Pablo Cortacero a facut o ultima promisiune ca banii vor ajunge maine, dar situatia a degenerat si nimeni nu mai are incredere in investitorii spanioli. Mai mult de atat, Cosmin Contra a declarat ieri ca va pleca de la Dinamo si ca vrea sa ajunga cu echipa la o despartire de comun acord. Pe langa asta, antrenorul lui Dinamo a spus ca in Stefan cel Mare nu sunt bani nici de o pizza.

In interiorul echipei jucatorii s-ar fi impartit in bisericute, iar fotbalistii romani nu se mai inteleg cu cei straini din cauza problemelor financiare, potrivit ProSport. Capitanul Ante Puljic l-ar fi accidentat destul de tare pe Andrei Radu. El a intrat nervos prin alunecare, din spatele jucatorului roman, iar Radu a avut pulpa taiata si degetul mare de la piciorul drept fracturat, potrivit sursei citate.

Puljic a fost incaltat in ghete cu crampoane de metal, iar totul a avut loc la antrenamentele echipei pe un teren sintetic. Capitanul lui Dinamo nu a avut niciun motiv sa intre atat de tare, iar incidentul a fost pus pe seama problemelor pe care le infrunta jucatorii clubului. Andrei Radu a fost consultat de medeci si i s-a administrat un tratatament, deoarece unghia lui de la degetul fracturat se infectase.

Situatia dificila prin care trece clubul i-a determinat pe jucatorii lui Dinamo sa isi contacteze impresarii pentru a le cauta echipe noi, deoarece nu mai cred in noul proiect al spaniolilor, care nu le ofera garantii ca pot face performanta.