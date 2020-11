Datoriile lui Dinamo s-au dublat in ultimele luni! "Insolventa va fi groaznica!" Miliardarul roman care ar putea salva clubul

Situatia de la Dinamo s-a inrautatit dupa ce au venit investitorii spanioli.

Se pare ca echipa are acum datorii aproape de doua ori mai mari decat avea in momentul in care a fost preluata de Pablo Cortacero. Ioan Andone a declarat ca Dinamo ar avea in prezent datorii de aproape 8 milioane de euro, fostul mare fotbalist fiind de parere ca si o insolventa ar fi extrem de dura pentru clubul din Stefan cel Mare.

"Insolventa cred ca va fi groaznica, una a fost cealalta, in care Negoita a bagat echipa in insolventa si a platit datoriile, alta e acum. Datoriile sunt mult mai mari, din ce am inteles. Un buget de 500.000 euro pe luna net pentru jucatori este enorm!

Cred ca s-au strans 7-8 milioane si nu stiu cine va avea curajul sa preia Dinamo. E o chestie extrem de dificila, rezilierea contractelor jucatorilor adusi, aducerea lor la sume mai mici si cei care vor sa ramana", a declarat Andone, potrivit Telekom Sport.

Fostul fotbalist si antrenor al lui Dinamo a adaugat ca doar un miliardar roman, cum este Ion Tiriac, ar putea salva clubul in acest moment, Dinamo avand sansa de a redeveni o forta in Liga 1 doar cu sprijinul oamenilor cu bani din Romania.

"Lucrurile sunt foarte complicate, nu vad un viitor echipei lor actuale. Daca vine Ion Tiriac e altceva! Daca vine Tiriac, ar fi alte probleme si e un manager in sport remarcabil, unul de talia lui ar putea rezolva, restul va fi foarte greu, cu fondurile acestea de investitii.

Lucrurile nu sunt deloc in regula si nu-i vad in stare. Sunt convins ca un om ca Ion Tiriac, am dat un nume, poate sa fie si altcineva, ar putea sa redreseze Dinamo si sa construiasca un proiect frumos. La Dinamo lipsesc lucrurile astea", a spus Ioan Andone.