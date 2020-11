"Inca isi doreste sa salveze echipa!" In ce conditii poate ramane Cosmin Contra la Dinamo! Sfatul lui Mihalcea pentru investitorii spanioli

Un fost antrenor al lui Dinamo a vorbit despre situatia in care se afla echipa.

Adrian Mihalcea a declarat ca din punctul lui de vedere situatia de la Dinamo il macina pe Cosmin Contra, insa acesta din urma ar fi hotarat sa scoata echipa la liman. Astfel, fostul antrenor din Stefan cel Mare crede ca oficialii clubului inca il mai pot face pe Contra sa ramana la echipa.

"Este foarte dezamagit de ce i s-a intamplat, lui i s-a garantat si i s-au promis lucruri marete. Nici macar una dintre aceste conditii nu i-au fost indeplinite si este normal sa sufere. El inca isi doreste sa scoata echipa la liman, dar este dificil sa lucrezi cu jucatori nemultumiti, jucatori care sunt satui de promisiuni.

Bineinteles ca atunci cand lucrurile nu merg din punct de vedere sportiv, antrenorul este cel mai vinovat, lui i se cere capul si nu e primul. Ce le transmit este sa aiba rabdare. Asta le transmit, rabdare! Daca lucruirle in administratia clubului se vor rezolva si daca mai ramane sau daca isi mai doreste sa ramana, Cosmin va reusi sa schimbe fata echipei", a spus Mihalcea, potrivit Antena Sport.

In plus, fostul antrenor al lui Dinamo a povestit ca si el s-a confruntat in perioada petrecuta pe banca echipa cu probleme financiare, fiind nevoit sa aduca bani de acasa pentru a ajuta clubul.

"Situatia asta nu s-a schimbat, acelasi lucru l-am facut si eu. Bine, la un nivel financiar mai mic, dar a fost exact aceeasi situatie. Si eu am adus bani, presupun ca si antrenorul care a venit dupa mine, erau multe lucruri de care aveai nevoie si nu puteai sa le obtii decat daca scoateai tu bani din buzunar. La un moment dat cred ca este de ajuns", a declarat Adi Mihalcea.