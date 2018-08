EXCLUSIV | Gigi Becali a DETONAT BOMBA in Liga 1! A anuntat cine va fi noul antrenor al CFR-ului: "Eu asa stiu!"

Edi Iordanescu este foarte aproape de o despartire de CFR Cluj dupa doar trei meciuri. Ardelenii trebuie sa ii achite clauza de reziliere de 600.000 de euro daca il vor demite pe Iordanescu jr.

Pana in acest moment, s-au vehiculat trei nume pentru inlocuirea lui Edi Iordanescu: Toni Conceicao, Victor Piturca si Ioan Andone. Cum ultimii doi au spus "pas", portughezul are cele mai mari sanse de a prelua echipa campioana.

Gigi Becali propune o alta varianta. Omul cu banii de la FCSB sustine ca, din informatiile pe care le are, Cristiano Bergodi este cel care va veni la CFR Cluj.

"Bergodi o sa fie antrenorul CFR-ului. Asta stiu eu. Am mai multe informatii de la rivali decat aveti voi", a declarat Gigi Becali.

Bergodi, in varsta de 53 de ani, a mai antrenat-o pe CFR Cluj in sezonul 2006-2007. Italianul, ultima data la Modena, le-a mai pregatit in Romania pe FC National, Rapid, Steaua si ASA Targu Mures.