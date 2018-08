OUT de la CFR Cluj: "I-am reziliat contractul!" Anuntul facut dupa infrangerea cu Malmo

CFR Cluj 0-1 Malmo / Campiona Romaniei a facut un meci foarte slab in turul 2 preliminar al UCL.

Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, Bogdan Mara, nu isi putea explica evolutia mult sub asteptari a echipei.

"Parca au fost speriati, nu stiu de ce i-a coplesit miza acestui meci. Putem sa refacem rezultatul. Nu inteleg, sunt jucatori care au demonstrat si in meciuri importante, acum au fost multe greseli individuale. Din pacate, am primit gol in minutul 45.



Dupa o repriza modesta totusi, daca intram cu 0-0 la pauza era altfel meciul. In repriza a doua am incercat mai mult, dar s-a vazut o lipsa de incredere si de personalitate in acest meci. Ridicam capul si mergem inainte, asta este.



Cu un 0-0 eram foarte multumiti avand in vedere cum a fost meciul astazi. Arlauskis a aparat un penalty care ne-a adus practic campionatul, nu este momentul sa acuzam un jucator sau altul. Sincer, cred ca este cel mai slab meci de cand suntem aici.



Am spus si inainte ca ne dorim un fundas central. L-am dorit si pe Sapunaru, sunt si altii pe lista" a spus Bogdan Mara la Digi Sport.

Acesta a anuntat si ca Balde nu mai este la CFR Cluj: "I-am reziliat contractul lui Balde. Nu stiu unde va juca" a mai spus Mara.