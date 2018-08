"Bun venit, Toni Conceicao!" CFR a anuntat oficial numirea noului antrenor, la o ora dupa ce i-a reziliat contractul lui Edi Iordanescu

Edi Iordanescu a plecat de la CFR Cluj dupa doar trei meciuri oficiale.

UPDATE 16:05 Toni Conceicao este, oficial, noul antrenor al CFR-ului.



Clubul a facut anuntul pe site-ul oficial.

"Suntem bucurosi sa va anuntam ca Antonio Conceicao este, incepand de astazi, noul antrenor al CFR-ului! Tehnicianul portughez isi va incepe astfel cel de-al 3-lea mandat pe banca echipei noastre. In precedentele doua mandate, in 2009 si in sezonul 2015-2016, Conceicao a castigat trei trofee, Supercupa si Cupa Romaniei in doua randuri, 2009 si 2016, iar noi, toti cei din club, il vom sustine pentru a face din nou performanta la Cluj. Conceicao ii va avea in staff-ul sau pe Luis Baltazar, antrenor secund, Cristian Moldovan, antrenor cu portarii si Cristian Dragota, preparator fizic. Bun venit inapoi la Cluj, Toni! Boa sorte, Toni!"



UPDATE 15:40 Suma pe care i-o va plati CFR-ul lui Edi Iordanescu, pentru rezilierea contractului, este de 400.000 de euro. DETALII AICI

UPDATE 15:00 Toni Conceicao este asteptat la sediul clubului sa discute preluarea echipei.

Conceicao (56 de ani) a mai fost la CFR in doua mandate, in 2009 si 2015/16.

Portughezul a castigat trei trofee cu CFR - doua Cupe si o Supercupa.

UPDATE 14:47 CFR Cluj a reziliat contractul cu Edi Iordanescu. Anuntul oficial a fost facut printr-un comunicat postat pe site-ul clubului.

"In urma unui proces de modificare a structurii administrative, clubul CFR 1907 Cluj a ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabila a relatiilor contractuale cu antrenorul principal Edward Iordanescu si cu staff-ul sau, acestia facand parte din vechiul proiect. Partile si-au strans mana, au ramas in cele mai bune relatii si nu au ce sa-si reproseze, toti cei implicati avand singurul scop de a ajuta CFR-ul sa isi atinga obiectivele stabilite", scrie CFR Cluj in comunicatul de pe cfr1907.ro.

UPDATE 13:40 Conducerea CFR-ului i-a propus lui Edi Iordanescu sa continue.



Asta dupa cateva ore de discutii in care la un moment dat oficialii i-au propus lui Iordanescu rezilierea pentru o suma la jumatate fata de clauza din contract, adica aproximativ 300.000 de euro.

Edi Iordanescu a acceptat rezilierea, cu conditia ca banii sa vina acum, intr-o singura transa.

Ulterior, conducerea clubului s-a razgandit si i-a propus lui Edi sa continue. Surse apropiate clubului anunta ca jucatorii sustin varianta ca Edi Iordanescu sa continue pe banca CFR-ului.

UPDATE 12:20 Gigi Becali a anuntat la Ora exacta in sport ca, din informatiile pe care le are, Cristiano Bergodi are cele mai mari sanse sa ii ia locul lui Edi Iordanescu la CFR. DETALII AICI

UPDATE 11:50 Si secunzii lui Edi Iordanescu au ajuns la sediul clubului.

UPDATE 11:40 Portughezul Toni Conceicao confirma ca se afla la Cluj si asteapta rezilierea contractului lui Edi Iordanescu. 600.000 de euro stau in calea numirii sale la echipa campioana. Edi Iordanescu e pe cale sa realizeze un adevarat record: a stat doar 3 meciuri pe banca la CFR si va incasa 2200 de euro pentru fiecare minut in care a condus echipa din Cluj.



“Sunt in Cluj. Astept intalnirea conducerii cu Edi Iordanescu si apoi va pot spune mai multe”, a spus Toni Conceicao pentru ProSport.

UPDATE 10:50 Conducatorii de la CFR au decis sa-l concedieze pe Edi Iordanescu, iar acum se studiaza rezilierea contractului. Antrenorul are o clauza de 600.000 de euro! La demiterea antrenorului au contribuit si jucatorii, transmite corespondentul PROTV de la Cluj. Alaturi de Edi vor pleca si Bogdan Mara, Marian Copilu si Marius Bilasco din cadrul clubului.

Portughezul Toni Conceicao va prelua azi echipa. El va face maine deplasarea cu jucatorii la Bucuresti pentru meciul cu Dunarea Calarasi din etapa a doua.

Conducerea CFR va efectua declaratii oficiale in cateva ore. Ramai pe www.sport.ro!

Iordanescu jr pare ca are orele numarate in Ardeal. Tehnicianul venit in aceasta vara pentru a-l inlocui pe Dan Petrescu a cazut in mijlocul unui scandal pentru suprematie la CFR Cluj si ar putea deveni victima colaterala in aceasta disputa.

Echipa campioana are pregatite trei variante de rezerva in cazul in care se va ajunge la despartirea de Edi Iordanescu. Toni Conceicao, Victor Piturca si Ioan Andone sunt numele vehiculate in acest moment pentru a-l inlocui pe Edi Iordanescu. Dintre acestia, portughezul Conceicao pare cel mai aproape de o numire pe banca CFR-ului. Fostul antrenor al ardelenilor, in 2009, respectiv 2015-2016, este asteptat astazi la Cluj pentru negocieri.

Totusi, despartirea de Edi Iordanescu ar putea fi problematica. Iordanescu jr are o clauza de reziliere de 600.000 de euro.

Supercupa Romaniei, scor 1-0 cu Craiova, primul meci de campionat (1-1 cu Botosani) si partida din preliminariile UEFA Champions League cu Malmo, scor 0-1, sunt partidele in care Edi Iordanescu a antrenat-o pe CFR Cluj.