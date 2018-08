Edi Iordanescu, DAT AFARA de CFR Cluj dupa doar 3 meciuri! Antrenorul a fost prins la mijloc intr-un SCANDAL IMENS!

Edi Iordanescu nu mai este antrenorul CFR-ului, conform Telekom Sport.

Update: Tot ce s-a intamplat in ziua de joi la CFR Cluj AICI

Update: Antrenamentul de maine al celor de la CFR Cluj va fi condus de Alin Minteuan, anunta Digi Sport.

Telekom Sport anunta ca Edi Iordanescu ar fost dat afara de la CFR Cluj in urma infrangerii cu Malmo din partida tur din preliminariile UEFA Champions League! Locul sau ar urma sa fie luat de fostul antrenor al clujenilor, Toni Conceicao. Acest lucru nu este confirmat oficial, Edi Iordanescu nefiind pana acum informat de conducerea clubului ca nu va ramane pe banca tehnica!



Edi Iordanescu a fost prins la mijloc intr-un razboi al celor doua tabere de la CFR Cluj - garda veche pe de-o parte, cu Iuliu Muresan si Razvan Zamfir, si garda noua, cu Marian Copilu si Bogdan Mara pe cealalta parte. Una dintre mize este data de transferurile din cadrul clubului. Oficialii campioanei vor sa-i rezilieze contractul lui Edi Iordanescu, insa acest lucru este ingreunat de clauza de reziliere de 600.000 de euro care va trebui platita de catre campioana Romaniei. Exista si varianta ca acestuia sa nu ii fie reziliat contractul si sa ii fie platit in continuare salariul, insa sa nu mai antreneze echipa (cazul Sarri la Napoli din aceasta vara)



Edi Iordanescu nu este popular nici in vestiarul celor de la CFR Cluj deoarece a impus un regulament strict. Astfel, jucatorii cu experienta de la club nu ar fi fi impotriva demiterii antrenorului.



Inlocuitorul lui Edi Iordanescu ar urma sa fie Toni Conceicao, cel care revine in Liga 1 dupa 2 ani. El a venit prima data in Romania in 2010 la FC Brasov, apoi pregatind-o si pe Astra. A ajuns prima data la CFR Cluj in seoznul 2015/2016, cand a castigat Cupa Romaniei. El mai are o alta Cupa a Romaniei, in 2009, si Supercupa Romaniei in acelasi an.

Ultima data, Toni Conceicao a pregatit-o pe Penafiel, echipa aflata in liga secunda din Portugalia. Inainte sa aleaga varianta Toni Conceicao au fost incercate si variantele Victor Piturca si Ioan Andone, insa acestia au refuzat. "Vom vedea maine" a declarat Toni Conceicao despre aceasta varianta, conforma Gazeta Sporturilor.