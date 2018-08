CFR Cluj 0-1 Malmo, turul 2 preliminar al UEFA Champions League! Gafa lui Arlauskis a ingropat-o pe CFR! Campioana Romaniei, obligata sa castige in Suedia peste o saptamana

CFR Cluj are nevoie de o victorie uriasa in Suedia pentru a continua drumul spre grupele UCL.

CFR CLUJ 0-1 MALMO



FINAL DE MECI! CFR Cluj este invinsa pe propriul teren in primul meci in cupele europene dupa 4 ani. Arlauskis a gafat la unica reusita a meciului, insa campioana Romaniei a avut o evolutie foarte slaba, cu putine faze la poarta suedezilor. CFR este obligata sa castige la retur pentru a se califica in turul 3 preliminar al UEFA Champions League.

Min 90+3. Muresan suteaza slab si CFR pierde pe propriul teren.

MIn 90. Centrare in careul oaspetilor, Ionita incearca sa reia din foarfeca insa trimite peste.

Min 83. Centrare lunga in careu, Tucudean opreste cu pieptul mingea pentru Omrani insa francezul este blocat de apararea oaspetilor

Min 79. Ultima schimbare la CFR - iese Deac, inlocuit cu Paun

Min 73. Sansa buna pentru CFR, Deac greseste insa ultima pasa iar fundasii lui Malmo resping

Min 60. O noua schimbare la CFR, Mate Males intra in locul lui Hoban.

Min 55. Ocazie uriasa pentru Malmo dupa o cursa a lui Strandberg, mingea ajunge la Rosenberg care suteaza pe jos, Arlauskis salveaza cu piciorul.

Min 46. Schimbare la pauza facuta de Edi Iordanescu. Alexandru Ionita intra in locul lui Djokovic.

--PAUZA--

Min 45. GOL MALMO! La al 3-lea sut periculos, Strandberg deschide scorul cu un sut pe jos, Arlauskis este invins desi sutul era parabil.

Min 43. Ocazie mare si pentru Malmo la sutul din cadere al lui Strandberg, mingea se duce pe langa poarta.

Min 32. Ocazie uriasa pentru CFR Cluj dupa o minge deviata care ajunge la Omrani, sutul din careu se duce peste poarta

Min 25. Primul corner al CFR-ului aduce o ocazie buna pentru campioana Romaniei, reluarea lui Vinicius este insa imprecisa.

Min 21. Un nou sut, de data asta al lui Rosenberg, Arlauskis prinde cu siguranta.

Min 19. Sut puternic al lui Strandberg, Arlauskis respinge greu

Min 12. Deviere excelenta pentru Tucudean, din pacate acesta se afla in offside.

Min 7. Corner pentru Malmo. Intre timp, tabela si-a revenit.

- a picat nocturna la Cluj, tabela nu functioneaza! Partida continua momentan, lumina naturala fiind suficienta pentru ca partida sa se desfasoare in conditii normale.

Min 2. Prima oportunitate pentru campioana Romaniei, centrarea lui Camora nu ajunge insa la vreun coechipier.

A inceput partida!

Iata echipele de start:

CFR Cluj:

87. Giedrius Arlauskis - 6. Cristian Manea, 55. Paulo Vinicius, 30. Andrei Mureşan, 45. Mario Camora (capitan) - 28. Ovidiu Hoban - 10. Ciprian Deac, 8. Damjan Djokovic, 19. Juan Culio, 9. Billel Omrani - 20. George Tucudean. Antrenor: Edi Iordanescu.

Rezerve: 12. Cosmin Andrei Vatca - 5. Mate Males, 7. Adrian Paun, 22. Adam Lang, 31. Alex Ionita II, 37. Mihai Bordeianu, 77. Ionut Peteleu.

Malmo FF:



27. Johan Dahlin - 2. Eric Larsson, 24. Lasse Nielsen, 17. Rasmus Bengtsson, 4. Behrang Safari - 8. Arnor Ingvi Traustason, 6. Oscar Lewicki, 14. Anders Christiansen, 5. Soren Rieks - 9. Markus Rosenberg (capitan), 10. Carlos Strandberg.

Antrenor: Uwe Roesler.

Rezerve: 29. Fredrik Andersson - 18. Romain Gall. 20. Bonke Innocent, 23. Marcus Antonsson, 26. Andreas Vindheim, 31. Franz Brorsson, 35. Samuel Adrian.



CFR Cluj nu a mai jucat in grupele UEFA Champions League din sezonul 2012-2013. Atunci, clujenii au stabilit recordul de puncte pentru o echipa romaneasca in grupele UEFA Champions League: 10 puncte. Malmo a fost ultima data in grupe in sezonul 2015-2016, intr-o grupa cu Real Madrid, PSG si Sahtior si a terminat grupa pe ultimul loc, cu 3 puncte.

CFR Cluj - Malmo este o premiera pentru ambele cluburi. CFR Cluj nu a mai intalnit pana acum nicio echipa din Suedia in cupele europene, in timp ce Malmo se afla la primul meci contra unei echipe din Romania.



Meciurile serii in UEFA Champions League