EXCLUSIV | Cristi Pulhac ii acuza pe sefii lui Dinamo de interese ascunse. Ce spune despre lupta la titlu si care crede ca ar putea fi marea surpriza a Ligii 1

Cristi Pulhac a vorbit la Ora Exacta in Sport despre situatia de la Dinamo.

Fostul fundas stanga al echipei din Stefan cel Mare a lasat de inteles ca actionarii spanioli ai lui Dinamo au un plan ascuns cu clubul din moment de refuza sa cedeze actiunile.

"Ei au venit cu un scop aici cand au preluat clubul. Nu sunt bani de dat, dar sunt bani de luat. Au ei un plan sigur daca nu vor sa lase clubul", a spus Pulhac.

De asemenea, jucatorul care a castigat titlul de campion cu echipa alb-rosie in 2007 a explicat de ce este esential pentru Dinamo sa intre in playoff in acest sezon.

"Eu imi doresc sa prinda playoff-ul. Daca nu vor intra cred ca vor mai pleca jucatori. Daca vor intra in playoff cred ca vor mai ramane pentru ca se gandesc ca au sanse mari sa semneze cu o alta echipa din vara", a mai spus fostul fotbalist.

Pulhac a analizat si lupta la titlu din Liga 1 si a apreciat ca CFR Cluj are si anul acesta prima sansa, desi a fost impresionat de evolutiile celor de la FCSB.

De asemenea, a dezvaluit ca este placut surprins de parcursul din acest sezon al Academicii Clinceni, pe care o vede avand sanse foarte mari sa prinda un loc in primele 6.

"Toate trei echipele sunt favorite la titlu. O surpriza placuta pentru mine e si Clinceniul. De cand au promovat este o echipa care au evoluat an de an. Acum au adus si niste jucatori cu experienta care ii ajuta pe cei tineri.

FCSB-ul m-a impresionat foarte mult in ultima perioada, dar eu cred ca CFR-ul are sanse foarte mari. Au adus un antrenor nou foarte bun, au un grup unit si tot pe ei ii vad principalii favoriti", a spus Cristi Pulhac la PRO X.