După ce a revenit de la 0-2 în tur și s-a impus cu 3-2 pe Stade Louis II, PSG va căuta o victorie și pe Parc des Princes contra rivalei din Ligue 1 pentru a avansa în optimile de finală din Champions League.

"Istvan Kovacs va fi mereu ținut minte"

La centru se va afla Istvan Kovacs, iar presa franceză amintește la unison despre precedentul meci al lui PSG arbitrat de român - finala Champions League din sezonul trecut, când formația condusă de Luis Enrique a spulberat Inter, 5-0.

"O amintire de neuitat pentru parizieni. Kovacs, delegat la returul dintre PSG și Monaco", a titrat RMC Sport, care a adăugat că "Istvan Kovacs va fi mereu ținut minte drept arbitrul finalei Champions League contra lui Inter. Românul a oficiat într-o seară de vis pentru elevii lui Luis Enrique".

Tot RMC Sport amintește despre bilanțul bun al lui PSG cu Istvan Kovacs la centru: 5 victorii și două înfrângeri.

Și Le Figaro i-a dedicat un material amplu lui Istvan Kovacs, titrând: "La centru Istvan Kovacs, un semn foarte bun pentru PSG".

Dacă pe PSG a arbitrat-o până acum de 7 ori, Istvan Kovacs nu a fost niciodată la centru într-o partidă a lui AS Monaco.

Pentru Kovacs va fi al optulea meci din Champions League la care este delegat în actuala stagiune, aici fiind incluse și fazele preliminare.

Fratele lui Istvan Kovacs, în brigada de pe Parc des Princes

Istvan Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica și Ferencz Tunyiogi, în timp ce al patrulea oficial a fost desemnat fratele său, Szabolcs Kovacs.

În camera VAR se vor afla olandezul Pol van Boekel și italianul Marco Di Bello.

Observator de arbitri pentru duelul de pe Parc des Princes a fost desemnat albanezul Sokol Jareci, în timp ce delegat UEFA va fi luxemburghezul Charles Schaack.