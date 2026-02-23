După o primă parte a sezonului în care CFR Cluj ajunsese să aibă inclusiv emoții în privința retrogradării, Andrea Mandorlini a fost înlocuit cu Daniel Pancu, iar fostul mare jucător de al Rapid a obținut rezultate fantastice, care au propulsat în clasament formația din Gruia.

Daniel Pancu, alesul lui CFR Cluj și pentru sezonul următor

CFR Cluj a ajuns la 9 victorii consecutive în Superliga, a urcat pe locul 5, e calificată în sferturile de finală ale Cupei României, iar Daniel Pancu este foarte aproape să își prelungească înțelegerea cu ardelenii.

La momentul instalării, Pancu a semnat un contract doar până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire. Extinderea angajamentului se va produce automat dacă CFR se califică în cupele europene, spune președintele Iuliu Mureșan, care dezvăluie că ardelenii vor propune prelungirea chiar dacă acest obiectiv nu va fi îndeplinit.

"Daniel Pancu are o clauză în contract. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, automat se prelungește contractul. E scris exact ce și cum, în ce condiții.

Chiar dacă nu ne îndeplinim acest obiectiv, deși eu cred că îl vom îndeplini, îi vom propune oricum prelungirea contractului. Sper că și el se simte bine la noi și va vrea să rămână.

Calificarea în cupele europene o putem obține fie din Cupa României, dacă o câștigăm - avem un meci foarte greu miercuri, la Craiova - fie din campionat, din primele 3 locuri. E tangibil să ajungem într-o cupă europeană. Automat nu am mai avea problema asta pentru că e scris deja contractul. Noi ne dorim ca Pancu să rămână la noi și cred că vom reuși acest lucru", a spus Iuliu Mureșan, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.