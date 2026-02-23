VIDEO EXCLUSIV CFR Cluj și-a ales antrenorul pentru sezonul următor: "Contractul e scris deja!"

CFR Cluj a reușit o revenire fantastică în ultimele luni, după instalarea lui Daniel Pancu, iar ardelenii sunt acum aproape de play-off.

După o primă parte a sezonului în care CFR Cluj ajunsese să aibă inclusiv emoții în privința retrogradării, Andrea Mandorlini a fost înlocuit cu Daniel Pancu, iar fostul mare jucător de al Rapid a obținut rezultate fantastice, care au propulsat în clasament formația din Gruia.

Daniel Pancu, alesul lui CFR Cluj și pentru sezonul următor

CFR Cluj a ajuns la 9 victorii consecutive în Superliga, a urcat pe locul 5, e calificată în sferturile de finală ale Cupei României, iar Daniel Pancu este foarte aproape să își prelungească înțelegerea cu ardelenii.

La momentul instalării, Pancu a semnat un contract doar până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire. Extinderea angajamentului se va produce automat dacă CFR se califică în cupele europene, spune președintele Iuliu Mureșan, care dezvăluie că ardelenii vor propune prelungirea chiar dacă acest obiectiv nu va fi îndeplinit.

"Daniel Pancu are o clauză în contract. Dacă ne calificăm într-o cupă europeană, automat se prelungește contractul. E scris exact ce și cum, în ce condiții.

Chiar dacă nu ne îndeplinim acest obiectiv, deși eu cred că îl vom îndeplini, îi vom propune oricum prelungirea contractului. Sper că și el se simte bine la noi și va vrea să rămână.

Calificarea în cupele europene o putem obține fie din Cupa României, dacă o câștigăm - avem un meci foarte greu miercuri, la Craiova - fie din campionat, din primele 3 locuri. E tangibil să ajungem într-o cupă europeană. Automat nu am mai avea problema asta pentru că e scris deja contractul. Noi ne dorim ca Pancu să rămână la noi și cred că vom reuși acest lucru", a spus Iuliu Mureșan, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

CFR Cluj, nouă victorii succesive cu Daniel Pancu pe bancă

Ascensiunea CFR-ului, demnă de un miracol fotbalistic, include, în momentul de față, nouă victorii succesive. Ultima partidă câștigată a venit, în această seară: 2-1 cu Petrolul pe teren propriu.

Grație celor 27 de puncte strânse în ultimele nouă etape, formația din Gruia și-a schimbat radical situația din clasament. Dintr-o echipă aflată aproape de zona retrogradării, CFR e acum cu un pas în play-off! 

Seria celor nouă victorii ale CFR-ului reprezintă o raritate pentru campionatul nostru. Iar ca să vedem când au mai avut clujenii o asemenea perioadă de vis, trebuie să ne întoarcem în timp. Până în 2021.

Atunci, sub comanda lui Dan Petrescu, formația din Gruia a avut nouă meciuri câștigate la rând, între 25 octombrie 2021 – 19 decembrie 2021. La capătul acelui sezon, 2021-2022, CFR a și cucerit titlul. Dar cu mari emoții, la doar un punct de FCSB, după terminarea play-off-ului.

Cele 9 victorii consecutive ale lui CFR

*Etapa a 20-a: CFR – Csikszereda 3-1

*Etapa a 21-a: FC Botoșani – CFR 0-1

*Etapa a 22-a: CFR – Oțelul 1-0

*Etapa a 23-a: FCSB – CFR 1-4

*Etapa a 24-a: CFR – Metaloglobus 4-2

*Etapa a 25-a: UTA – CFR 0-1

*Etapa a 26-a: CFR – U Cluj 3-2

*Etapa a 27-a: Hermannstadt – CFR 0-1

*Etapa a 28-a: CFR Cluj - Petrolul 2-1

