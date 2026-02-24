Dacă trece de România la Istanbul, atunci selecționata lui Mircea Lucescu va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo într-un meci decisiv pentru accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Ce susține Edi Iordănescu înainte de Turcia - România: ”Știu ce vorbesc, am lucrat cu 90% dintre ei”

Edward Iordănescu, fostul selecționer al primei reprezentative, care a condus naționala la EURO 2024, a oferit două argumente pentru optimismul său înainte de duelul cu Turcia.

Iordănescu Jr. susține că România deține un grup bun la naționala de fotbal, care are acum experiența meciurilor tari, prin prisma grupei din Nations League C câștigată și prin participarea la Europeanul din 2024 din Germania.

”Sincer, sunt extrem de optimist și o să revin cu câteva argumente de ce sunt optimist pentru acest baraj, dar, în același timp, sunt și realist. Da, plecăm cu șansa a doua. Jucăm împotriva unui adversar de calibru, în deplasare, deci plecăm cu șansa a doua.

Eu am încredere și scot în față doar două, trei argumente.

În primul rând, eu știu că avem un grup bun la echipa națională și știu ce vorbesc, pentru că cu 90% dintre ei am lucrat și eu. E o atmosferă bună. Ok, n-am avut o campanie reușită, cu toții am dorit și am sperat la altceva, dar aparține trecutului.

Întorcându-mă la baraj, un al doilea argument: acest grup de jucători deja are o anumită experiență, a mers la un turneu final ceea ce înseamnă o experiență fantastică! Să joci la meciuri cu astfel de deschidere și cu astfel de mize, emoțional, stăpânire de sine, îți dă altă capacitate de a gestiona momentele de joc, situațiile importante”, a spus Edi Iordănescu la Digi Sport.