Între timp, Petrescu și-a rezolvat problemele medicale și este gata să revină în antrenorat, însă nu o va face tot la CFR Cluj, care se descurcă remarcabil sub comanda lui Daniel Pancu.

Iuliu Mureșan: ”Petrescu e alături de CFR!”

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a transmis că Dan Petrescu este în continuare alături de echipă, chiar dacă nu mai este responsabil de banca tehnică, ajunsă acum în mâinile lui Daniel Pancu, cel care a făcut minuni la echipa din Gruia.

Oficialul ardelenilor a dezvăluit că Dan Petrescu este foarte apropiat de CFR având în vedere perioada lungă petrecută în Gruia și trofeele strânse cu CFR.

”Dan Petrescu dă telefoane, mesaje după fiecare meci, e alături de CFR. Nu are cum să nu fie după atât de multe sezoane și după așa rezultate excepționale pe care le-a obținut cu echipa”, a spus Iuliu Mureșan în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.