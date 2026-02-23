GALERIE FOTO Iuliana Demetrescu, făcută K.O. de un jucător de la FCSB la meciul cu Metaloglobus

Iuliana Demetrescu, făcută K.O. de un jucător de la FCSB la meciul cu Metaloglobus Superliga
FCSB se duelează cu Metalogobus în etapa cu numărul 28 din Superliga României. 

Gigi Becali declara înaintea jocului că nu este mulțumit de delegarea Iulianei Demetrescu la meciul cu Metaloglobus.

Iuliana Demetrescu, doborâtă de Joao Paulo în FCSB - Metaloglobus

  • Demetrescu 31
Finanțatorul roș-albaștrilor susține că Demetrescu ar trebui să antreneze meciurile echipelor de fotbal feminin, nu pe cele din Superliga României.

Demetrescu parcă ”a ținut cu tot dinadinsul” să îl facă pe Gigi Becali să creadă că are dreptate, pentru că încă din al patrulea minut al jocului, a fost făcută KO de Joao Paulo.

Fotbalistul celor de la FCSB era angrenat într-o cursă cu un adversar pentru un balon, iar Demetrescu urmărea faza. Cei doi nu s-au observat unul pe celălalt, iar Demetrescu s-a izbit de Joao Paulo și a căzut pe gazon.

Joao Paulo a ajutat-o pe Demetrescu să se ridice, iar arbitra a așteptat ca faza să se încheie și apoi s-a scuturat rapid. 

