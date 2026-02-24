Lideri detașați în Serie A, milanezii primesc pe „Giuseppe Meazza” vizita norvegienilor de la Bodo/Glimt în returul play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor. După înfrângerea surprinzătoare din meciul tur, scor 1-3, antrenorul român s-a arătat extrem de concentrat la întâlnirea cu reprezentanții mass-media.

În timpul conferinței, un jurnalist nordic l-a întrebat pe tehnicianul lui Inter, râzând, dacă i se pare rău să joace împotriva unei formații mici, care provine dintr-un oraș cu 40.000 de locuitori și are un stadion de doar 8.000 de locuri. Vizibil deranjat de tonul acestuia, tehnicianul român l-a fixat cu privirea și a oferit un răspuns ferm.

Cristi Chivu, reacție fermă

„Pui această întrebare și apoi râzi? Bravo. Nu e nimic rușinos în fotbal. Respectăm pe Bodo; au demonstrat că sunt protagoniștii unui proiect sănătos. Nu ne este rușine; de fapt, i-am felicitat”, a transmis Cristi Chivu.

Echipele probabile pentru duelul din această seară:

Inter Milano (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Esposito.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin - Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Blomberg, Hogh, Hauge.

