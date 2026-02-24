FCSB a bifat doar 12 victorii în 28 de etape, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și nouă înfrângeri. Campioana se află pe locul 7 în clasament cu 43 de puncte, fiind la trei lungimi în spatele locului 6 ocupat de FC Argeș.

Gruparea lui Charalambous are două partide cruciale de disputat în finalul sezonului regulat: cu UTA (duminică, 1 martie, de la 21:00) la Arad și cu ”U” Cluj la București în weekendul 7-8 (data exactă încă nu a fost stabilită).

”O vezi pe FCSB în play-off?” Alexandru Bourceanu a spus ce va face campioana în ultimele două etape

Întrebat dacă o vede pe FCSB în play-off, după un sezon regulat extrem de modest făcut de campioana en-titre până acum, Alexandru Bourceanu (40 de ani) susține că echipa campioană va câștiga în ultimele două etape.

Fost internațional român cu 27 de prezențe la prima reprezentativă, Bourceanu a jucat în mai multe perioade la FCSB, pentru care a strâns 176 de apariții în toate competițiile, patru goluri și 30 de pase decisive

”(n.r. O vezi pe FCSB în play-off?) Cred că va câștiga următoarele două meciuri. Ținând cont de istoric și lotul pe care îl are au, care e obișnuit să facă performanță și pregătit pentru astfel de meciuri, astfel de finale, cred că vor câștiga ambele meciuri.

Acum, nu ține doar de ei să se califice! Ăsta e punctul dificil”, a spus fostul închizător pentru Sport.ro.

Dacă FCSB se va împiedica de arădeni și clujeni, atunci va fi o premieră istorică. În formatul play-off/play-out, clubul patronat de Gigi Becali nu a ratat niciodată accederea în primele șase echipe.

