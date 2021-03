"E de domeniul fantasticului ceea ce se intampla!" Situatia de la Dinamo, comentata de un fost fotbalist! Ce spune despre implicarea fanilor

Situatia dificila si complicata in care se afla Dinamo a fost comentata de un fost fotbalist.

Bogdan Stelea, care a jucat pentru Dinamo in perioada 1986 - 1991 si in sezonul 2004/05, s-a declarat uimit de ceea ce se intampla in Stefan cel Mare.

Fostul portar a spus ca suporterii fac un lucru extraordinar, dar ca nu vor putea sa sustina clubul la infinit, situatia fiind, din punctul lui de vedere, una incredibila.

"Mi se pare ceva de domeniul fantasticului. Nu stiu ce e acolo, dar nu mi se pare normal ca un club de asemenea anvergura sa ajunga sa fie tinut doar de suporteri. E ceva de moment, sigur, suporterii ajuta. Dar o astfel de situatie nu poate duce la nimic bun pe termen lung", a declarat Bogdan Stelea, potrivit GSP.

