Dennis Man impresioneaza din prima luna la Parma! Clasamentul important in care a fost inclus fotbalistul roman

Romanii transferati in acest sezon de Parma i-au impresionat pe suporteri.

Dennis Man i-a dat duminica, in meciul cu AS Roma, o pasa de gol lui Valentin Mihaila, care a ajuns la doua reusite in Serie A. Jurnalistii de la ParmaLive au laudat evolutiile celor doi romani, pe care i-au inclus intr-un clasament pe care se asteapta sa-l domine.

Este vorba despre topul celor mai buni pasatori ai echipei, unde Man si Mihaila sunt la egalitate, cu cate un assist.

Cei doi au sanse mari de a domina clasamentul in cazul in care vor avea in continuare evolutii bune, tinand cont de faptul ca liderul topului este Giuseppe Pezzella, cu doar 4 pase de gol.

"In timp ce Valentin Mihaila continua sa castige pozitii in topul golgheterilor, celalalt roman, Dennis Man, isi gaseste locul in clasamentul pasatorilor, dupa ce a reusit primul assist impotriva celor de la AS Roma. Asadar, Man face acum parte din clasamentul condus de Giuseppe Pezzella", au notat cei de la ParmaLive.

Cum arata topul pasatorilor de la Parma:

1. Giuseppe Pezzella - 4

2. Hernani - 2

3. Juan Brunetta - 2

4. Roberto Inglese - 2

5. Gaston Brugman - 1

6. Yann Karamoh - 1

7. Juraj Kucka - 1

8. Gervinho - 1

9. Valentin Mihaila - 1

10. Dennis Man - 1

Parma este in acest moment pe locul 19 in clasament, cu 19 puncte, iar in urmatoarea etapa din Serie A va primi vizita celor de la Genoa, vineri, de la ora 21:45.