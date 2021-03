Ce LOVITURA pentru CFR Cluj! Omrani ar putea rata derby-ul cu FCSB! Ce s-a intamplat inainte de plecarea spre Bucuresti 

CFR Cluj joaca vineri seara, de la ora 20:30, pe terenul celor de la FCSB, in derby-ul etapei a 28-a din Liga 1.

Inaintea acestei partide, clujenii se confrunta cu cateva probleme importante de lot. Rondon, Debelhuj si Costache au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus la finalul saptamanii trecute si vor lipsi de la derby.

In plus, Edi Iordanescu ar putea sa fie pus in situatia de a juca si fara Omrani. Atacantul si-a intrerupt brusc antrenamentul miercuri, in momentul in care a simtit un spasm la coapsa. Fotbalistul s-a oprit din alergare si a iesit de pe teren fara sa-si termine sedinta de pregatire, potrivit Fanatik.

Staff-ul campioanei Romaniei a decis ca francezul sa fie supus in aceasta dimineata unui control amanuntit in urma caruia se va hotari daca Omrani poate face deplasarea la Bucuresti sau nu.

In cazul in care nu va putea conta pe atacantul in varsta de 27 de ani, Iordanescu va trebui sa infrunte FCSB-ul fara un varf de careu.

Omrani a avut ceva probleme in ultimul an si a jucat destul de putin, dar a fost titular in meciul cu Poli Iasi in care a impresionat printr-un gol si un assist.

Meciul dintre FCSB si CFR Cluj este programat vineri, de la ora 20:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.