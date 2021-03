VIDEO | Radu este in atentia presei din Italia inaintea revenirii in poarta lui Inter! Gazzetta dello Sport a realizat un material cu cele mai bune interventii ale romanului

Portarul roman de 23 de ani profita de faptul ca Samir Handanovic a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au tinut sa marcheze acest moment si au realizat un material cu momentele in care Radu s-a evidentiat in perioada in care a fost imprumutat de Inter la Genoa.

In video au fost incluse mai multe parade senzationale ale romanului in fata unor fotbalisti importanti din Serie precum Romelu Lukaku sau Paulo Dybala.

Ionut Radu a avut o perioada extrem de buna la Genoa in sezonul 2018-2019 in care s-a remarcat prin interventiile sale. Dupa ce imprumutul sau la echipa genoveza a expirat, Inter l-a cedat din nou la Parma in prima parte a anului 2020, insa fostul portar de la FCSB si Dinamo nu a reusit sa se impuna.