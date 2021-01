EXCLUSIV | "Cortacero are o oferta sa predea actiunile, dar nu vrea!" Cat ar putea incasa spaniolul ca sa plece de la Dinamo

Florentin Petre a comentat la Pro X posibilitatea ca Dinamo sa se desparta de Pablo Cortacero in perioada urmatoare.

Florentin Petre a spus ca intelegerea care ar exista intre Pablo Cortacero si fotbalistii adusi de el la Dinamo este unul dintre motivele pentru ca spaniolul nu vrea sa cedeze actiunile. www.sport.ro/liga-1/exclusiv-cortacero-e-mana-in-mana-cu-jucatorii-pe-care-i-a-adus-la-dinamo-acuzatii-incredibile-la-adresa.html

"Cred ca de-asta nici nu pleaca, nu vrea sa cedeze actiunile chiar daca are o oferta pe masa sa predea echipa si sa-si ia niste bani in plus. Stiu foarte bine ca are oferta 100% de a preda actiunile. Am vorbit cu cineva si mi-a spus ca exista oferta pentru Cortacero. I se dau banii pe care i-a investit plus diferenta pana la un milion, un milion si un pic, dar nu vrea. Omul care vine imediat baga pana la 3,5 milioane de euro la Dinamo ca sa stabilizeze clubul, dar Cortacero nu vrea!

E dureros pentru ca nu poti sa vii sa iti bati joc de o istorie. Nu au habar de istoria acestui club, nu stiu sa respecte niste oameni...

Nu e de condamnat Negoita, dar trebuia analizata foarte bine oferta acestor spanioli. Daca ai luat Dinamo, ai luat imagine, istorie, suporteri si ai si profit. Poate nu repede, dar intr-un an, doi, trei, iti scoti banii.

Lucrurile astea trebuiau facute acum cativa ani. Noua ni s-a spus ca lucrurile merg asa cum sunt, dar au mers din rau in mai rau. Mi-as dori sa revin la Dinamo pentru ca e un club pe care nu poti sa nu mergi sa-l ajuti la greu, dar trebuie sa fii lasat sa iti faci meseria cum trebuie", a declarat Florentin Petre la Ora exacta in sport.