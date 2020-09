EXCLUSIV | Cine va arbitra duelul FCSB - Dinamo! A mai fost de doua ori la centru in DERBY

FCSB - Dinamo se va juca sambata, pe Arena Nationala, de la ora 21:00.

Potrivit surselor www.sport.ro, Radu Petrescu va fi arbitrul central de la derby-ul FCSB - Dinamo.

Petrescu a mai arbitrat in derby de doua ori. Ambele partide au avut loc in 2016, una in Cupa Romaniei, incheiata cu scorul 0-0, si una in Liga 1, incheiata tot cu o remiza, scor 1-1.

Radu Petrescu a fost delegat la partida Basel 3-2 Anorthosis din turul 3 preliminar al Europa League.

Ultima partida pe care a arbitrat-o in Liga 1 a fost cea dintre Astra si CFR Cluj, din 18 septembrie, cand Dan Petrescu s-a impus la Giurgiu cu 2-0.

FCSB - Dinamo este programat sambata seara, pe Arena Nationala, de la 21:00. Duelul va fi LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO si Facebook.com/sport.ro.

Vesti bune pentru FCSB, mai multi jucatori s-au vindecat de Covid-19 si vor putea evolua cu Dinamo.

