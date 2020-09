Adrian Mutu, verdict pentru doi fotbalisti de la FCSB: "E exclus sa mai vina! Ar putea fi un dezastru!" Probleme majore la echipa nationala U21

Adrian Mutu trage un semnal de alarma in privinta fotbalistilor U21 cu privire la infectarea cu noul coronavirus.

Adrian Mutu este ingrijorat in privinta jucatorilor eligibili pentru nationala U21 a Romaniei care s-au infectat cu Covid-19. Cei mai multi dintre ei fac parte din lotul echipei FCSB.

Mutu nu se poate baza momentan pe Dennis Man si Olimpiu Morutan care au iesit din nou pozitivi, dar nici pe Valentin Mihaila care va lipsi o luna din cauza unei pubalgii.:

"Ne afecteaza. Avem o multime de jucatori importanti la FCSB. Ei acum trebuie sa stea in casa. Ma bucur ca nu au simptome chiar asa de grave totusi, din ce am vorbit cu ei. Imi pare rau ca se opresc din activitate. Au demonstrat ca sunt importanti pentru noi. Va dati seama ca suntem fortati sa ne uitam in alta parte.

Tot in perioada asta, Valentin Mihaila va sta pe tusa o luna din cauza unei pubalgii mai vechi de care incearca sa scape. El era un fotbalist important atat pentru noi, cat si pentru Craiova.

Olimpiu Morutan si Dennis Man au iesit si ieri pozitiv. Ei sigur nu vor fi in lot, e exclus sa mai vina, pentru ca altfel am periclita echipa nationala. Trebuie sa fim foarte atenti, pentru ca daca s-ar intampla ceva, ar fi un dezastru!”, a declarat Adrian Mutu pentru GSP.