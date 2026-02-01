Deși a prins doar câteva minute în acest sezon, Drăgușin beneficiază de o șansă uriașă chiar împotriva lui Manchester City, având în vedere problemele serioase de lot ale lui Tottenham.



Englezii reacționează după titularizarea lui Drăgușin în Tottenham - Manchester City

Thomas Frank nu se poate baza pe 11 jucători, aici fiind incluși stoperii Micky van de Ven și Kevin Danso. Tottenham mizează pe un sistem cu trei fundași centrali, lângă Cristian Romero și Radu Drăgușin fiind retras portughezul Joao Palhinha, la bază închizător.



Callum Bishop, reporterul Sky Sports prezent la stadionul lui Tottenham, a remarcat curajul lui Thomas Frank de a miza pe Radu Drăgușin, ținând cont de faptul că românul a jucat foarte puțin în acest sezon, iar ultima sa titularizare data din ianuarie 2025.



"O demonstrație uriașă de încredere din partea lui Thomas Frank, după ce l-a titularizat pe Radu Drăgușin pentru prima dată după mai bine de un an.



Nu știm dacă Drăgușin ar fi fost titular în cazul în care Tottenham ar fi rămas cu un sistem cu 4 fundași. Cu toate acestea, este o sarcină uriașă pentru român, care a jucat doar 6 minute în tot sezonul", a spus Callum Bishop.

Tottenham - Manchester City | Echipele de start