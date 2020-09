BREAKING NEWS | Inca 3 jucatori de la FCSB au scapat de Covid-19! Cine sunt fotbalistii care revin pentru derby-ul cu Dinamo

Inca 3 fotbalisti de la FCSB s-au vindecat de coronavirus.

Este vorba despre Florinel Coman, Ionut Vina si Alexandru Buziuc, ultimii doi fiind apti pentru meciul cu Dinamo care va avea loc sambata, de la ora 21:00.

Florinel Coman va lipsi de la derby avand in vedere ca s-a accidentat in meciul cu Backa Topola. El are o entorsa care il va mai tine cateva saptamani departe de teren.

Pana la meciul cu Dinamo, FCSB ar mai putea recupera o parte dintre fotbalistii infectati cu noul coronavirus. Potrivit Antena Sport, Olimpiu Morutan va fi testat miercuri pentru a afla daca s-a vindecat sau nu.

Vestile bune despre Coman, Vina si Buziuc vin dupa cele primite inainte de partida cu Poli Iasi, cand au fost anuntati ca au scapat de Covid-19 alti 6 fotbalisti, Andrei Vlad, Florin Tanase, Darius Olaru, Sergiu Bus, Ovidiu Popescu si Andrei Miron.