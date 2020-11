"Cel mai bun ritm!" El este STARUL lui Becali care a impresionat in acest sezon: "L-a fortat pe Mirel Radoi sa il ia la nationala!"

FCSB are un start excelent de sezon, iar jucatorii ros-albastrilor trec prin cele mai bune momente ale carierei.

Victoria cu Botosani a dus-o pe FCSB pe primul loc in Liga 1, la egalitate de puncte cu Craiova, insa net superioara din punct de vedere al golaverajului. Doar Dennis Man si Florin Tanase au inscris impreuna mai mult decat toate echipele din campionat, cate 9 goluri fiecare.

Dennis Man este cel mai bun fotbalist din lotul ros-albastrilor la ora actuala, iar Ilie Dumitrescu a laudat prestatiile extremei pentru care Gigi Becali nu accepta o suma mai mica de 15 milioane de euro.

Recent, Man a fost convocat de Mirel Radoi la nationala mare pentru amicalul cu Belarus si meciurile cu Norvegia si Irlanda de Nord.



"Steaua cauta 9 ideal de doi-trei ani, si inainte dar si dupa plecarea Bizonului. Man a aratat bine cu 9 fals. A aratat bine si cu Vintila, antrenor, in sistem 4-2-3-1, cu Tanase in spatele lui Coman si Man in fata.

Man este cel mai bun jucator din campionatul nostru. Merita sa joace la nationala mare. L-a fortat pe Mirel Radoi sa il ia la echipa mare, prin prestatiile de la FCSB, dar si de la tineret", a spus Ilie Dumitrescu pentru DigiSport.