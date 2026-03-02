FC Argeș a obținut ultimul loc de play-off după victoria cu Dinamo (1-0), astfel că echipa lui Gigi Becali va juca în play-out în premieră. Nervos, finanțatorul FCSB-ului a anunțat măsuri radicale la echipă.

Gigi Becali a avut o intervenție dură în care a anunțat măsuri la campioana en-titre, după ratarea play-off-ului. Printre altele, finanțatorul FCSB-ului a spus că va înființa un departament de scouting, pe care-l va coordona chiar el.

Gigi Becali: ”Trebuie să iau niște măsuri”

Omul de afaceri a găsit și cauza eșecului la FCSB. Crede că, dacă ar fi avut la dispoziție un ”mijlocaș bun”, echipa sa nu ar fi ratat prezența în ”TOP 6”.

„Dacă aveam un mijlocaș bun, nu eram în play-out acum. L-am luat pe Ofri Arad care nu a fost în joc de la început și am mâncat bătaie și cu Craiova, și cu Pitești, și cu CFR Cluj. Atunci trebuie să iau niște măsuri”, a spus Becali, la Prima Sport.

După eliminarea din Cupa României încă din faza grupelor și ratarea play-off-ului, obiectivul principal al celor de la FCSB este clasarea pe locul 7, ceea ce ar asigura două meciuri de baraj pentru Conference League: mai întâi unul cu locul 8, iar ulterior unul cu locul 3 sau 4 din play-off.