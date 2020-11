BOMBA la Craiova! Mirel Radoi este alesul patronului Mihai Rotaru pentru postul de antrenor al Universitatii! Anunt SOC in Banie

Din articol Mirel Radoi, profilul antrenorului perfect pentru Mihai Rotaru

Universitatea Craiova pregateste o lovitura importanta si este gata sa il aduca pe Mirel Radoi pe banca echipei.

Dupa ce Bergodi si-a anuntat demisia in direct dupa infrangerea cu Chindia Targoviste, Universitatea Craiova a ramas fara antrenor si este in cautarea unui inlocuitor cat mai rapid.

Craiova este in continuare in fruntea clasamentului din Liga 1, la egalitate cu FCSB, insa cu un golaveraj mai slab. Ambele au cate 24 de puncte, cu 3 mai multe decat campioana CFR Cluj.

Mihai Rotaru si-a fixat principala tinta pentru inlocuirea lui Bergodi: selectionerul Mirel Radoi!

Potrivit Fanatik, patronul Universitatii Craiova vrea sa dea o lovitura de proportii in Liga 1 si asteapta sa vada decizia selectionerului dupa urmatoarele meciuri ale echipei nationale.

Radoi este in continuare sub contract cu FRF si are drept principal obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2022. Cu toate acestea, selectionerul a declarat ca daca nu va vedea progrese in randul echipei nici dupa meciurile din noiembrie va fi nevoie de o schimbare:

"Nu stiu daca putem vorbi de reconfirmarea mea. Va trebui in aceasta luna sa vedem care au fost progresele, daca au existat. Dupa dubla din noiembrie, vom vedea cum vor sta lucrurile. Daca progresele nu vor exista, va trebui sa ne gandim la altcineva", spunea Mirel Radoi, despre posibilitatea ca el sa renunte la postul de selectioner.

Romania va juca un amical impotriva Belarusului, miercuri, 11 noiembrie, dupa care isi va disputa ultimele doua jocuri din Nations League, cu Norvegia si Irlanda de Nord, programate pe 15, respectiv 18 noiembrie, de la ora 21:45. Ambele dueluri vor fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO.

Radoi este oltean si ar putea reprezenta o solutie pe termen lung pentru Universitatea Craiova. De asemenea, actualul selectioner a declarat in repetate randuri ca isi doreste sa preia cat mai rapid o echipa de club pentru a putea fi la antrenamente zi de zi, iar in urma cu 2 ani declara ca i-ar placea sa o antreneze intr-o zi pe Universitatea Craiova:

"Echipa din Liga 1 pe care mi-ar placea sa o antrenez e Universitatea Craiova. Am crescut ca fan al Craiovei si am acceptat transferul la Steaua si pentru ca nu era un rival atat de mare cum era Dinamo. Regret ca in cariera mea de fotbalist n-am jucat in tricoul Universitatii. Macar ca antrenor sa am posibilitatea asta, sa antrenez echipa pe care am simpatizat-o atunci cand eram copil", spunea Radoi, in octombrie 2018, conform sursei citate.