Răducioiu răsucește cuțitul în rana lui Rădoi & Co

Florin Răducioiu răsucește cuțitul în rana tricolorilor după campania în care elevii lui Mirel Rădoi au încheiat Grupa J pe locul al treilea, după Germania și Macedonia de Nord. "Era o grupă ușoară!", subliniază fostul atacant al primei reprezentative.

Răducioiu: "Era o grupă ușoară"

"Nu uitaţi că Macedonia de Nord vine după EURO. La această echipă joacă nişte fotbalişti foarte buni. Era o grupă uşoară, dar asta e realitatea. Spunem acelaşi lucru de ani de zile şi nu putem avea pretenţii mai mari. Am stat la mâna noastră acum câteva zile. Am vorbit de ce acum câteva zile. Nu am fost în stare să înscriem Islandei, ei le-au dat trei.

A fost prea puţin să emitem pretenţii la baraj. Era uşoară grupă, dar Macedonia e o echipă mult mai puternică, cu o voinţă mai mare decât a noastră. Au dat 23 de goluri, foarte multe în această campanie. Ăsta e adevărul.

E clar că e dezamăgire, pentru că, repet... Când am terminat 0-0, în Ghencea, am zis că s-a terminat. Rădoi era resemnat, nu am crezut niciodată. Ei au bătut clar, noi nu am reuşit să dăm gol", a declarat Florin Răducioiu, conform telekomsport.ro.