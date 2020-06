EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Becali anunta primele doua transferuri pentru noul sezon! Unde se duc singurele milioane pe care le mai investeste

Dupa egalul cu Medias Becali anuntase ca nu va mai investi niciun ban in transferuri.

Patronul FCSB pare sa fi revenit asupra deciziei si spune ca va cumpara un fundas central si un atacant. Becali e suparat pe Planic, care a parasit grupul imediat dupa infrangerea cu CFR din urma cu 10 zile.

"Planic avea contract, trebuia sa-l respecte. Clauza de reziliere era 10 milioane. Trebuie s-o plateasca el sau clubul care il ia. Din cauza lui s-a pierdut campionatul, ma refer la sansele astea pe care le mai aveam acum. Nu mai accept nicio negociere. Mergem la comisii, sa judece legea. Trebuie sa raspunda pentru ceea ce a semnat. Nu pot sa zic eu de Dinamo, asa cum faceam pe vremuri. Se poate intampla orice. Asa e la fotbal. Nu mai zic nimic. Vor fi niste intariri la echipa dupa finalul campionatului, niste jucatori cu experienta. Un atacant nu avem si un fundas central. Asta o sa luam. Pe alte posturi de ce sa transfer? Nu mai trebuie!", a dezvaluit Becali pentru www.sport.ro.

Patronul FCSB ii anunta pe jucatori ca nici nu concepe un esec in fata lui Dinamo in Cupa Romaniei. Becali a redus la maximum contactul cu fotbalistii sai. Nu are de gand sa-i mai viziteze in cantonament pana la finalul sezonului: "Alt rezultat in afara de calificare nu-l accept, nu-l iau in calcul deloc. Cum e, cum nu e echipa... nu accept decat calificare. De aia sunt la Steaua, ca sa rezolve jocul. O sa mai revina jucatori. Sunt 9 consacrati, de aia sunt la FCSB. Probabil numai un copil o sa joace de data asta.

De aia sunt acolo, sa castige meciul. Nu mai merg la echipa, n-am ce sa motivez. Imi vad de treaba mea, fiecare sa-si faca meseria. Ei au o meserie, sa si-o faca. Au directori, n-am eu ce cauta pe acolo. Daca nu-si apara meseria lor ca lumea, e treaba lor, familia lor, banii lor. Treaba lor! Fiecare sa-si faca meseria. Am facut bine sau prost, Dumnezeu stie. Vom vedea daca am facut bine sau prost, dar nu acum. Nu sunt dezamagit de nimic, nu! Nici de antrenori, nici de nimeni. In functie de cum isi face fiecare meseria, isi tine locul, banii, creste sau abandoneaza", a spus Becali pentru www.sport.ro.