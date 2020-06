A inceput derby-ul! Cum va aborda Dinamo meciul si care este marele avantaj al FCSB! Cosmin Olaroiu a oferit toate detaliile

Dinamo - FCSB este meciul care ii imparte in doua pe iubitorii fotbalului din Romania.

Dinamo - FCSB se va juca joi de la ora 20:00 in turul semifinalelor Cupei Romaniei. Trofeul reprezinta un obiectiv important pentru ambele echipe. Dinamo este pe loc de retrogradare si spera la salvare, dar trage si pentru a cuceri Cupa, succes ce i-ar asigura prezenta in turul 1 al sezonului urmator de Europa League.

FCSB vrea sa salveze un sezon compromis si sa cucereasca macar Cupa. Ros albastrii si-au luat adio de la campionat dupa infrangerea cu CFR si egalul cu Gaz Metan Medias, dar orgoliul e cel mai important in derby.

Cosmin Olaroiu a vorbit despre derby si crede ca principalul avantaj al FCSB este faptul ca disputa isi va stabili castigatoarea dupa doua meciuri, tur-retur. Un singur meci ar fi in avantajul 'cainilor', dar in dubla mansa, FCSB are o echipa mai buna valoric si poate fructifica acest lucru.

"Dinamo e un club cu o traditie foarte mare, un club puternic si trebuie sa revina acolo unde ii e locul. Am fost la un derby FCSB - Dinamo, la ultimul din campionat si Dinamo a castigat, desi FCSB era favorita pe hartie. Se mobilizeaza la derby-uri si diferenta teoretica dispare.

In general, echipele mai puternice sunt favorite in doua meciuri pentru ca au doua sanse, fiind o echipa mai experimentata, mai puternica, mai valoroasa, sie sa-si valorifice avantajul acesta. pentru outsideri, e mai bine un meci, exista o sansa mai mare pentru ei.", a spus Olaroiu pentru Telekom Sport.