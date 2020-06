FCSB va improviza in derby-ul cu Dinamo! Cei mai importanti jucatori ai ros albastrilor pot lipsi! Cine ii va inlocui

Lotul FCSB nu arata deloc bine inaintea meciului cu Dinamo din Cupa Romaniei.

Bogdan Vintila va trebui sa faca o noua serie de improvizatii in meciul cu Dinamo. Florinel Coman este accidentat si nu si-a revenit, iar Dennis Man poate lipsi si el din cauza unor dureri foarte mari la spate dupa partida cu Gaz Metan, anunta Antena Sport.

Antrenorul FCSB a fost nevoit sa apeleze la improvizatii si in meciul cu mediesenii. Alexandru Pantea si-a facut debutul in Liga 1, stabilind un nou record din acest punct de vedere.

"Sunt foarte fericit. La meciul cu Craiova am fost copil de mingi, acum am jucat titular. Am trecut in clasa a 11-a, am 16 ani si 8 luni. Sunt pregatit sa joc cu Dinamo", a spus Pantea dupa meciul cu Gaz Metan.

Adrian Petre, Tand, Nita sunt solutiile care pot veni de pe banca. Vestea buna este ca revine Iulian Cristea, dupa ce Bogdan Miron si perianu au jucat in centrul defensivei in meciul cu Medias.