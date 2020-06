Tradarea dusa pana la capat! Balgradean a inceput antrenamentele cu CFR Cluj chiar daca nu i s-a terminat contractul cu FCSB! Cum a ajuns portarul in Gruia

Cristi Balgradean a inceput antrenamentele cu viitoarea sa echipa.

Balgradean nu mai avea dreptul sa se antreneze cu jucatorii FCSB-ului dupa ce a semnat cu CFR Cluj. El si Adi Popa au fost pusi sa se antreneze separat, cel din urma fiind chemat inapoi la echipa de Gigi Becali, dupa ce o multime de jucatori s-au accidentat.

Vazut ca un tradator in clubul ros albastru, Balgradean a primit acceptul de a se antrena deja cu CFR Cluj, in conditiile in care oricum va pleca la campioana Romaniei de la 1 iulie.

Portarul a primit o foaie oficiala prin care a putut pleca la Cluj fara probleme, anunta Digi Sport. Asadar, Balgradean a ajuns sub comanda lui Dan Petrescu, cel care a facut presiuni pentru a-l avea cat mai repede la echipa.

Gedrius Arlauskis va pleca la finalul lunii la Al Shabaab, in Arabia Saudita. Balgradean are drept de joc inca din acest sezon la CFR deoarece a evoluat doar la FCSB in actuala editie de campionat, limita fiind de doua echipe.

"El e un «Pufi» care dupa ce a semnat cu CFR a mers pe burta, nu e drept, e mincinos. Tu semnezi cu CFR, contra-candidata si nu spui si te duci sa aperi. I-a fost jena? Dar nu i-a fost jena sa scape mingea in poarta? E posibil sa fie la baza in cantonament, e posibil sa fie, dar nu cred. O sa dau un telefon sa vad, ei nu trebuie sa fie primiti acolo.", a spus Gigi la adresa lui Balgradean, in urma cu cateva sapatamani.