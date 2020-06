5 jucatori de la FCSB au fost DATI AFARA! Echipa se reinveinteaza si promite promite sa fie O FORTA sezonul viitor! Anunt de ultima ora

Isi fac deja planuri pentru sezonul urmator, dupa ce campionatul actual a fost inghetat.

Zicu ramane pe banca Farului. Echipa condusa de Marica isi propune sa intre in lupta pentru promovare sezonul viitor. Farul are timp din plin pentru a-si face planuri. N-a prins playoff-ul de promovare din B, asa ca poate sa umble serios in lotul de jucatori. De la Constanta vor pleca nu mai putin de 10 fotbalisti! 5 dintre ei fusesera adusi imprumut de la FCSB si ar mai fi putut fi pastrati si in noul sezon, dar Zicu a renuntat la ei!

Daniel Toma, Mihailo Mitrov, Laurentiu Ardelean, Tudor Moldovan si Alexandru Nicola nu vor continua la Farul. Dintre ei, Nicola (20 de meciuri - o pasa decisiva) si Daniel Toma (15 meciuri - 1 gol, o pasa decisiva) au fost cei cu un rol semnificativ in echipa. Mitrov (4 jocuri), Ardelean si Moldovan nu l-au convins pe Zicu.

De la Farul mai pleaca si Bodo Kanda, Ionut Stoica, Iulian Carabela, Dimciu Halep si MAdalin Martin.

"Dupa o analiza amanuntita a evolutiilor din sezonul trecut, antrenorul Ianis Zicu si conducerea clubului au decis sa nu mai continue colaborarea cu 9 jucatori. In plus, Ionut Stoica va reveni la FC Voluntari, dupa ce perioada de imprumut la FC Farul s-a incheiat", a anuntat Farul pe site-ul sau.

Farul era pe 9 in momentul in care campionatul a fost incheiat dupa extinderea epidemiei de coronavirus.

