EXCLUSIV | Avertisment pentru Dica, inaintea marelui derby: "Venirea lui Rednic schimba lucrurile". Ce spune cel mai mare antrenor al Stelei despre situatia de la Dinamo

Ienei prefigureaza Derby de Romania: "E o situatie unica, eu n-am mai prins Dinamo pe penultimul loc".

Emeric Ienei (81 ani), poate cel mai important antrenor din istoria Stelei, castigator a 8 titluri de campion (3 ca jucator, 5 ca antrenor), a 7 Cupe ale Romaniei (4 ca jucator, 3 ca antrenor) si a Cupei Campionilor Europeni, a vorbit despre situatia antrenorilor de la Dinamo si FCSB inaintea derby-ului de la sfarsitul saptamanii.



"E o situatie unica, eu n-am mai prins Dinamo pe penultimul loc in Liga 1. Fie ca le place unora, fie ca nu, Dinamo si Steaua sunt principalele echipe care au facut ca acest campionat romanesc sa se bucure de respect, sa fie interesant si sa aiba si rezultate externe. Venirea lui Mircea Rednic va schimba in bine lucrurile la Dinamo, doar daca Mircea Rednic isi schimba si el gandurile, declaratiile, atitudinea. Nu poti sa vii si sa spui ca schimbi toti jucatorii, ca dai pe toata lumea afara. Un antrenor cere, dar trebuie sa se gandeasca ca un jucator vrea, dar nu poate. Trebuia sa fie un pic mai diplomat. Daca ii spui unui jucator ca va pleca sigur, cred ca nici el nu va mai avea tragere de inima sa dea totul pentru echipa. La jucatori, trebuie sa fie atent mai ales la problemele psihologice. Antrenorii romani trebuie sa fie mai atenti la psihologie, la pedagogie… Degeaba poti sa faci antrenamente fel de fel. Aud ca au facut, ca au dres, ca nu stiu ce, ca au alergat nu stiu cati kilometri, nu asta e cel mai important. Aud ca nu sunt pregatiti fizic. Fizic pot fi pregatiti si daca lucrezi numai cu mingea, daca folosesti doar tehnica. Ar trebui sa se uite mai mult la calitatea umana si la cea a pregatirii, decat la cantitate", a precizat Ienei.



Intrebat cum i se pare situatia in care este pus Nicolae Dica, actualul antrenor al FCSB-ului, tehnicianul care antrenat nationala Romaniei la Mondialul din 1990 si la Europeanul din 2000, a spus ca "este un antrenor tanar, care doreste sa se impuna. Sper sa fie ajutat sa faca o echipa valabila. Mie nu mi s-a intamplat sa imi fie impusi jucatori sau sa mi se dezvaluie primul <11> cu cateva zile inainte de meci. Dar eu am lucrat in alte timpuri si am avut o relatie buna cu conducatorii, cu unii am fost coleg ca jucator, cu Ion Alecsandrescu, de exemplu, m-am inteles foarte bine. Nu am avut probleme, pentru ca am explicat mereu deciziile pe care le-am luat. Meseria de antrenor este grea, nu este asa de usoara cum pare din afara. La un club cu pretentii, cred ca cel mai greu este sa suporti presiune psihica. Se vor mereu meciuri castigate, trofee, mai mereu si spectacol. Sper ca Dica sa reziste".